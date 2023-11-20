Citigroup розпочинає найбільшу реструктуризацію за 20 років. Звільняє сотні топменеджерів
Citigroup має намір скоротити понад 300 посад старших менеджерів у рамках внутрішньої реорганізації, покликаної спростити корпоративну структуру банківської групи. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.
Скорочення стосуватимуться 10% топменеджерів, які займають позиції на два рівні нижче виконавчого директора.
Реструктуризація стане найбільшою для Citigroup за останні два десятиліття.
Група відмовиться від двох основних операційних підрозділів і натомість зосередить увагу на п'яти ключових напрямах бізнесу: торгівля, банківська справа, послуги, управління активами та споживчий ринок у США.
Скорочення топменеджерів розпочнуться на початку 2024 року.
Крім звільнення топменеджерів Citigroup скоротить 7000 співробітників до кінця цього року і для цього зарезервувала $650 млн на вихідну допомогу.
У Citigroup працює 240 000 людей у всьому світі.
- 15 жовтня 2022 року Citigroup заявила про повний вихід із Росії.
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