Citigroup розпочинає найбільшу реструктуризацію за 20 років. Звільняє сотні топменеджерів

Citigroup має намір скоротити понад 300 посад старших менеджерів у рамках внутрішньої реорганізації, покликаної спростити корпоративну структуру банківської групи. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Скорочення стосуватимуться 10% топменеджерів, які займають позиції на два рівні нижче виконавчого директора.

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Реструктуризація стане найбільшою для Citigroup за останні два десятиліття.

Група відмовиться від двох основних операційних підрозділів і натомість зосередить увагу на п'яти ключових напрямах бізнесу: торгівля, банківська справа, послуги, управління активами та споживчий ринок у США.

Скорочення топменеджерів розпочнуться на початку 2024 року.

Крім звільнення топменеджерів Citigroup скоротить 7000 співробітників до кінця цього року і для цього зарезервувала $650 млн на вихідну допомогу.

У Citigroup працює 240 000 людей у всьому світі.

15 жовтня 2022 року Citigroup заявила про повний вихід із Росії.

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