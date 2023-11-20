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Citigroup начинает крупнейшую реструктуризацию за 20 лет. Увольняет сотни топ-менеджеров

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 18:30
Citigroup начинает крупнейшую реструктуризацию за 20 лет. Увольняет сотни топ-менеджеров - Фото
Фото: depositphotos.com

Citigroup собирается сократить более 300 должностей старших менеджеров в рамках внутренней реорганизации, призванной упростить корпоративную структуру банковской группы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.    

Сокращения коснутся 10% топ-менеджеров, занимающих позиции на два уровня ниже исполнительного директора.   

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Реструктуризация станет крупнейшей для Citigroup за последние два десятилетия.

Группа откажется от двух основных операционных подразделений и вместо этого сосредоточит внимание на пяти ключевых направлениях бизнеса: торговля, банковское дело, услуги, управление активами и потребительский рынок в США.

Сокращения топ-менеджеров начнутся в начале 2024 года.

Кроме увольнения топ-менеджеров Citigroup сократит 7000 сотрудников до конца этого года и для этого зарезервировала $650 млн на выходные пособия.

В Citigroup работает 240 000 человек во всем мире.

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Роман Брыль
увольненияреструктуризацияCitigroup
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