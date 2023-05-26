Credit Suisse програв багатомільйонний суд найбагатшому грузинському олігарху

Колишній прем'єр Грузії та найбагатша людина в країні Бідзіна Іванішвілі виграв суд у швейцарського банку Credit Suisse, який керував його інвестиційним портфелем. Як повідомляє Bloomberg, суд у Сінгапурі оцінив завдані йому збитки у $926 млн.

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Ця сума буде переглянута в сторону зменшення, щоб уникнути подвійного стягнення після схожого рішення на Бермудах, де Іванішвілі присудили понад $600 млн компенсації.

Згідно з опублікованим у п'ятницю рішенням суду, сінгапурська Credit Suisse Trust Ltd. порушила свої зобов'язання перед Іванішвілі, не забезпечивши захист активів трасту від шахрайських дій.

Кілька років тому колишнього менеджера Credit Suisse Патріса Лескодрона засудили за аферу з грішми клієнтів, зокрема й Іванішвілі. Лескодрон зізнався, що брав гроші з рахунків приватних клієнтів, щоб приховувати збитки від своїх операцій.

Суддя з Бермудів, який раніше ухвалив рішення на користь Іванішвілі, визнав, що підрозділ Credit Suisse закрив очі на дії Лескодрона. У Швейцарії ведуть кримінальне розслідування, яке має визначити, чи несе Credit Suisse відповідальність за шахрайство банкіра.

Лескодрон вийшов на свободу у 2019 році, а у 2020 році покінчив життя самогубством.

У Credit Suisse заявили, що не згодні з рішенням сінгапурського суду та будуть його оскаржувати. "Опубліковане сьогодні рішення є неправильним і створює серйозні юридичні проблеми", – сказав представник банку.