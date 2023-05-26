Credit Suisse проиграл многомиллионный суд самому богатому грузинскому олигарху

Бывший премьер Грузии и самый богатый человек в стране Бидзина Иванишвили выиграл суд у швейцарского банка Credit Suisse, управлявшего его инвестиционным портфелем. Как сообщает Bloomberg, суд в Сингапуре оценил нанесенный ему ущерб в $926 млн.

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Эта сумма будет пересмотрена в сторону уменьшения во избежание двойного взыскания после похожего решения на Бермудах, где Иванишвили присудили более $600 млн компенсации.

Согласно опубликованному в пятницу решению суда, сингапурская Credit Suisse Trust Ltd. нарушила свои обязательства перед Иванишвили, не обеспечив защиту активов траста от мошеннических действий.

Несколько лет назад бывшего менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона осудили за аферу с деньгами клиентов, в том числе Иванишвили. Лескодрон признался, что брал деньги со счетов частных клиентов, чтобы скрывать убытки от своих сделок.

Судья с Бермудов, ранее принявший решение в пользу Иванишвили, признал, что подразделение Credit Suisse закрыло глаза на действия Лескодрона. В Швейцарии ведется уголовное расследование, которое должно определить, несет ли Credit Suisse ответственность за мошенничество банкира.

Лескодрон вышел на свободу в 2019 году, а в 2020 году покончил жизнь самоубийством.

В Credit Suisse заявили, что не согласны с решением сингапурского суда и будут его обжаловать. "Опубликованное сегодня решение неправильное и создает серьезные юридические проблемы", – сказал представитель банка.