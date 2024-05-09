ДБР повідомило нову підозру Жеваго та трьом його спільникам

Жеваго підозрюють в організації схеми виведення з банку "Фінанси та Кредит" 519 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили нову підозру колишньому акціонеру банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, колишньому голові правління банку та його двом заступникам. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Жеваго підозрюється у створенні й керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.

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Як пояснюють в Бюро, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір і понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною Жеваго компанією та банком. Додаткові угоди систематично й безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну компанію без будь-якої ліквідної застави.

Таким чином, учасники групи вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальний збиток "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго становив 1,4 млрд грн.

Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго й декільком керівникам "Фінанси та Кредит" за іншим фактом — організацією розтрати $113 млн банку.

Уже накладено арешт на майно Жеваго, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, заарештовано акції його підприємств, 26 об'єктів нерухомості, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхту й інші активи.

У 2019 році Жеваго повідомили про підозру про можливу причетність до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси та Кредит" й оголосили у міжнародний розшук. У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн були передані в АРМА.

Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції у Куршевелі та відправили під арешт на час розгляду запиту України про екстрадицію. Але французький суд відпустив його з-під варти під заставу 1 млн євро. Жеваго вважає, що справа проти нього має політичне підґрунтя, і розраховує на її закриття чи направлення до суду.

У травні 2023 року Швейцарія заарештувала понад $113 млн активів Жеваго.

Суди довели Ferrexpo Жеваго до збитків. Компанія закінчила 2023 рік у великому мінусі.

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