ГБР сообщило о новом подозрении Жеваго и трем его сообщникам

Жеваго подозревают в организации схемы вывода из банка "Финансы и Кредит" 519 млн грн

Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о новом подозрении бывшему акционеру банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Жеваго подозревается в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.

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Как объясняют в Бюро, участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной Жеваго компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий убыток "Финансы и Кредит" вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и ряду руководителей "Финансы и Кредит" по другому факту — организации растраты $113 млн банка.

Уже наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, арестованы акции его предприятий, 26 объектов недвижимости, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта и другие активы.

В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн в банке "Финансы и Кредит" и объявили в международный розыск. В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в АРМА.

В конце декабря 2022 года Жеваго задержали во Франции в Куршавеле и отправили под арест на время рассмотрения запроса Украины об экстрадиции. Но французский суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн евро. Жеваго считает, что дело против него имеет политическую подоплеку, и рассчитывает на его закрытие или передачу в суд.

В мае 2023 года Швейцария арестовала более $113 млн активов Жеваго.

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