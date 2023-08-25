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Справа Укргазбанку. Ексголові НБУ Шевченку оголосили нову підозру

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 12:50
Справа Укргазбанку. Ексголові НБУ Шевченку оголосили нову підозру - Фото
Фото: НБУ

Колишньому голові правління Укргазбанку, ексголові НБУ Кирилу Шевченку оновили підозру у справі Укргазбанку. Тепер його і ще двох фігурантів підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

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Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олексію Лютому.

Раніше дії цих осіб кваліфікували як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення.

За версією слідства, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.

Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.

Керівником злочинної організації та організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління Укргазбанку, який невдовзі його очолив за рішенням уряду.

"Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами", – стверджує НАБУ.

Шевченко розцінив таку перекваліфікацію обвинувачення як неприкритий тиск на учасників справи з метою схилити їх до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця.

"Погодьтеся, перспективи неможливості внесення застави та до 15 років ув'язнення – досить переконливі "аргументи", щоб вичавити потрібні свідчення", – пояснив він свою думку.

Шевченко зазначив, що ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією) зазвичай інкримінують "злодіям у законі".

На його думку, в такий спосіб слідство вважає, що ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами Укргазбанку протягом 2014−2019 років — "це те саме, що рейдерство підприємств, "кришування" або утримання озброєних банд тощо".

Віра Касіян
НАБУпідозраКирило ШевченкоУкргазбанк﻿
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