Дело Укргазбанка. Экс-главе НБУ Шевченко объявили новое подозрение

Бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-председателю НБУ Кириллу Шевченко обновили подозрение по делу Укргазбанка. Теперь его и еще двух фигурантов подозревают в создании преступной организации, завладении средствами в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

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Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышову и экс-директору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Укргазбанка Алексею Лютому.

Ранее действия этих лиц квалифицировали как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог.

По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Руководителем преступной организации и организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка, который вскоре его возглавил по решению правительства.

"Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления путем использования властных полномочий, согласовывал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами", – утверждает НАБУ.

Шевченко расценил такую переквалификацию обвинения как неприкрытое давление на участников дела с целью склонить их к свидетельству против него в условиях, когда сроки досудебного расследования истекают.

"Согласитесь, перспективы невозможности внесения залога и до 15 лет заключения – достаточно убедительные "аргументы", чтобы выжать нужные показания", – пояснил он свое мнение.

Шевченко отметил, что ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией) обычно инкриминируют "ворам в законе".

По его мнению, таким образом следствие считает, что принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами Укргазбанка в течение 2014-2019 годов — "это сродни рейдерству предприятий, "крышеванию" или содержанию вооруженных банд и тому подобное".