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Экс-главе НБУ Шевченко не удалось добиться отмены заочного ареста

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 17:21
Экс-главе НБУ Шевченко не удалось добиться отмены заочного ареста - Фото
Фото: Офис президента

Бывшему главе НБУ Кириллу Шевченко не удалось обжаловать заочный арест – апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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8 декабря Шевченко, выехавшему из Украины накануне объявления подозрения, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства о хищении в Укргазбанке.

10 февраля апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора и отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на решение следственного судьи.

Шевченко считает, что целью открытого против него дела является не правосудие, а преследование как таковое.

"Показательная строгость этого решения не может не вызвать недоумение, поскольку даже для самых одиозных деятелей ВАКС применяет более легкие меры. Но, похоже, у судей есть установка воспринимать мое дело как особенное", – говорится в комментарии в Шевченко.

Он уверен, что уголовное производство не содержит доказательств и развалилось бы в любом европейском суде.

  • Дело против Шевченко касается периода его работы в Укргазбанке. По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, которые якобы привлекли в банк крупных клиентов.
  • В начале октября Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение. На следующий день ему сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.
  • Сам Кирилл Шевченко заявил, что сообщил НАБУ о своем местонахождении и обвинил Бюро в ангажированности.

Читайте также: Розыск Кирилла Шевченко. Что известно о деле на 200 млн грн против экс-топов Укргазбанка

Андрій Водяний
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