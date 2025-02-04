Департамент персоналу Нацбанку очолила колишня HR-директорка Укренерго

Людмила Єропкіна працює у сфері управління персоналом з 2002 року

Нова HR-директорка НБУ Людмила Єропкіна (Фото: пресслужба НБУ)

Директоркою Департаменту персоналу Національного банку України з 4 лютого 2025 року призначено Людмилу Єропкіну. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Вона змінила на цій посаді Любов Писану (очолювала департамент персоналу НБУ з 2020 року), яка вийшла на пенсію.

До призначення до Національного банку Людмила Єропкіна була директоркою з управління персоналом у НЕК "Укренерго" (з липня 2023 року).

Раніше, у 2002-2023 роках, працювала у сфері управління персоналом у компаніях JT International, Mondelez Україна, Jacobs Douwe Egberts, ДТЕК. Вона відповідала за впровадження HR рішень в Україні, Східній Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Африці.

Єропкіна закінчила Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (2005, магістр менеджменту організацій). Також у 2021-2022 роках успішно завершила програму навчання з трансформації бізнесу в IE Business School (Іспанія).

Департамент персоналу належить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", керівництво та контроль діяльності якого здійснює голова Нацбанку Андрій Пишний.