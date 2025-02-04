Департамент персонала Нацбанка возглавила бывшая HR-директор Укрэнерго

Людмила Еропкина работает в сфере управления персоналом с 2002 года

Новая HR-директор НБУ Людмила Еропкина (Фото: пресс-служба НБУ)

Директором Департамента персонала Национального банка Украины с 4 февраля 2025 года назначена Людмила Еропкина. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Она сменила на этой должности Любовь Писану (возглавляла департамент персонала НБУ с 2020 года), которая вышла на пенсию.

До назначения в Национальный банк Людмила Еропкина была директором по управлению персоналом в НЭК "Укрэнерго" (с июля 2023 года).

Ранее, в 2002-2023 годах, работала в сфере управления персоналом в компаниях JT International, Mondelez Украина, Jacobs Douwe Egberts, ДТЭК. Она отвечала за внедрение HR решений в Украине, в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Еропкина окончила Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (2005 год, магистр менеджмента организаций). Также в 2021-2022 годах успешно завершила программу обучения по трансформации бизнеса в IE Business School (Испания).

Департамент персонала относится к вертикали подчинения "Общий блок", руководство и контроль деятельности которого осуществляет глава Нацбанка Андрей Пышный.