Департамент персонала Нацбанка возглавила бывшая HR-директор Укрэнерго
Директором Департамента персонала Национального банка Украины с 4 февраля 2025 года назначена Людмила Еропкина. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Она сменила на этой должности Любовь Писану (возглавляла департамент персонала НБУ с 2020 года), которая вышла на пенсию.
До назначения в Национальный банк Людмила Еропкина была директором по управлению персоналом в НЭК "Укрэнерго" (с июля 2023 года).
Ранее, в 2002-2023 годах, работала в сфере управления персоналом в компаниях JT International, Mondelez Украина, Jacobs Douwe Egberts, ДТЭК. Она отвечала за внедрение HR решений в Украине, в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Еропкина окончила Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая (2005 год, магистр менеджмента организаций). Также в 2021-2022 годах успешно завершила программу обучения по трансформации бизнеса в IE Business School (Испания).
Департамент персонала относится к вертикали подчинения "Общий блок", руководство и контроль деятельности которого осуществляет глава Нацбанка Андрей Пышный.
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