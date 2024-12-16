Депозитні ставки для населення впали до 9,6% – Нацбанк

Процентні ставки депозитів для бізнесу трохи зросли, але для населення, особливо за гривневими депозитами, спостерігається зниження

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Національний банк України (НБУ) оприлюднив оперативні дані щодо змін процентних ставок за депозитами та обсягів залучених коштів на рахунки резидентів у листопаді 2024 року. У листопаді спостерігалися різноспрямовані зміни для корпоративного сектору та домашніх господарств (населення).

Депозитні ставки для бізнесу

Бізнес частково отримав більш вигідні умови для розміщення коштів загалом, але відсотки у гривні трохи знизилися.

Загальна середня ставка за депозитами у корпоративному секторі зросла на 0,3 в.п. (відсоткових пунктів) і становить 7,4% у листопаді проти 7,1% у жовтні.

Депозити у національній валюті: ставка знизилася до 8,4% (на 0,3 в.п.) порівняно з попереднім місяцем, коли вона була 8,7%.

Депозити в іноземній валюті: ставка залишилася незмінною на рівні 0,8%.

Депозитні ставки для населення

Населенню стає менш вигідно тримати кошти на гривневих депозитах, оскільки відсотки продовжують знижуватися. Однак ставки для іноземної валюти не змінилися.

Домашні господарства (фізичні особи, крім підприємців): Загальна середня ставка за депозитами знизилася на 0,6 в.п. до 7,1% проти 7,7% у жовтні.

Депозити у національній валюті: ставка зменшилася на 0,9 в.п. та становила 9,6% у листопаді (у жовтні було 10,5%).

Депозити в іноземній валюті: ставка залишилася стабільною на рівні 1,0%.

Ставки за депозитами. Дані НБУ

Залучені депозити на рахунки резидентів

Загальний обсяг коштів на рахунках українців та бізнесу у листопаді зріс на 0,6% порівняно з жовтнем і досяг 2,614 трлн грн.

Бізнес все активніше розміщує кошти у гривні, хоча інтерес до валютних депозитів дещо знижується.

Корпоративний сектор (компанії та підприємства): Загальний обсяг депозитів зріс на 0,5% до 1,385 трлн грн.

Депозити у національній валюті збільшилися на 0,9% і становлять 971 млрд грн. Депозити в іноземній валюті навпаки, зменшилися на 0,4%, до 414 млрд грн.

Українці продовжують активно розміщувати заощадження як у гривні, так і в іноземній валюті.

Загальний обсяг депозитів серед населення зріс на 1,1% до 1,186 трлн грн.

Депозити у національній валюті збільшилися на 1,2% та досягли 775 млрд грн. Депозити в іноземній валюті також зросли на 1,0%, до 410 млрд грн.

Залучені депозити на рахунки резидентів. Дані НБУ