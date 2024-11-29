Банкіри розповіли, чи будуть рости ставки на депозити

Нестабільність ситуації і інфляція роблять банківські вклади все менш привабливими для українців

Колаж: Єгор Бадін, LIGA.net

Тенденція до збільшення вкладників банками наразі дещо "пригальмувала" у своєму темпі. Про це у коментарі LIGA.net розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

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Банкір, в основному, пов’язує це з певним сум’яттям і нерозумінням громадянами ситуації з доларом, інфляцією і, врешті решт, нерозумінням на яку зиму розраховувати.

Водночас, банки, що мають достатній рівень ліквідності, не потребують залучень високою вартістю.

"Банк протягом останнього року дотримується політики зниження відсоткових ставок, що є наслідком поступового зменшення облікової ставки НБУ. До того ж банк має достатній рівень ліквідності та не потребує залучень високою вартістю", – зазначає у коментарі LIGA.net начальник Управління депозитних продуктів Sense Bank Ірина Стрепетова.

Міняти ставки на депозити у Sense Bank поки не планують. Однак, додають, що можливе зростання чи зменшення ставок, безумовно, буде залежати від поточної ситуації на ринку, облікової ставки НБУ, рівня інфляції та конкурентного середовища.

Робити перегляд ставок на депозити не планують і в ПриватБанку.

"Найближчим часом прогнозуємо відносну стабільність своїх % ставок без зменшення або підвищення. Сподіваємось на макроекономічну і політичну стабільність ситуації", – каже в коментарі LIGA.net керівник управління заощаджень ПриватБанку Андрій Шульга.

Активно намагається нарощувати та приваблювати вклади клієнтів наразі Кредобанк. Для залучення нових коштів клієнтів на депозит банк впровадив новий продукт "Правильний вибір". Гроші можна розмістити під 14% річних у гривні терміном на 4 місяці.

"Подальша зміна ставок в Кредобанк буде залежати від поведінки та рішень НБУ щодо зміни облікової ставки та ставок на депозитні сертифікати, а також загальних тенденцій потреби у національній валюті", – зазначає у коментарі LIGA.net директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Олександр Супрунович.

Разом з тим, українцям, які хочуть якнайвигідніше розмістити гроші на депозит, варто "ловити" акційні пропозиції банків.

"Наразі можемо говорити, що після податкових змін, згідно з якими громадяни мають сплачувати вже 23% від прибутку з депозитів (окрім військовослужбовців та осіб прирівняних до них – для них ставка військового збору залишиться на рівні 1,5%), деякі банки можуть вдатися до "заохочувальних" акційних програм, згідно з якими на окремі види гривневих вкладів до наявних ставок може буде запропонований додатковий бонус, який може сягати 1%", – зазначає Замотаєв.

В загальному сенсі директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку прогнозує, що депозитні ставки залишаться переважно без змін. Не враховуючи ультракороткі вклади, ставки за якими можуть знизитися в середньому на 1-1,5%. – в середньому до 8,5% річних.

За даними Нацбанку, середня депозитна ставка у банках для гривні складає 12,4% річних.

Детальніше на тему читайте у матеріалі: "Щоб не заморочуватися". Чому рекордно зросли обсяги депозитів громадян