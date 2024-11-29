Банкиры рассказали, будут ли расти ставки на депозиты

Нестабильность ситуации и инфляция делают банковские вклады все менее привлекательными для украинцев

Коллаж: Егор Бадин, LIGA.net

Тенденция к увеличению вкладчиков банками пока что несколько "притормозила" в своем темпе. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Банкир, в основном, связывает это с определенным смятением и непониманием гражданами ситуации с долларом, инфляцией и, наконец, непониманием на какую зиму рассчитывать.

В то же время банки, имеющие достаточный уровень ликвидности, не нуждаются в привлечении высокой стоимости.

"Банк в течение последнего года придерживается политики снижения процентных ставок, что является результатом постепенного уменьшения учетной ставки НБУ. К тому же, банк имеет достаточный уровень ликвидности и не требует привлечений высокой стоимостью", – отмечает в комментарии LIGA.net начальник Управления депозитных продуктов Sense Bank Ирина Стрепетова.

Менять ставки на депозиты в Sense Bank пока не планируют. Однако добавляют, что возможный рост или уменьшение ставок, безусловно, будет зависеть от текущей ситуации на рынке, учетной ставки НБУ, уровня инфляции и конкурентной среды.

Делать пересмотр ставок на депозиты не планируют и в ПриватБанке.

"В ближайшее время прогнозируем относительную стабильность своих процентных ставок без уменьшения или повышения. Надеемся на макроэкономическую и политическую стабильность ситуации", – говорит в комментарии LIGA.net руководитель управления сбережений ПриватБанка Андрей Шульга.

Активно пытается наращивать и привлекать вклады клиентов Кредобанк. Для привлечения новых средств клиентов на депозит банк ввел новый продукт "Правильный выбор". Деньги можно разместить под 14% годовых в гривне сроком 4 месяца.

"Дальнейшее изменение ставок в Кредобанке будет зависеть от поведения и решений НБУ относительно изменения учетной ставки и ставок на депозитные сертификаты, а также общих тенденций потребности в национальной валюте", – отмечает в комментарии LIGA.net директор департамента розничных клиентов АО "Кредобанк" Александр Супрунович .

Вместе с тем, украинцам, которые хотят выгоднее разместить деньги на депозит, стоит "ловить" акционные предложения банков.

"Пока можем говорить, что после налоговых изменений, согласно которым граждане должны платить уже 23% от прибыли с депозитов (кроме военнослужащих и лиц приравненных к ним – для них ставка военного сбора останется на уровне 1,5%), некоторые банки могут уйти к "поощрительным" акционным программам, согласно которым на отдельные виды гривневых вкладов к имеющимся ставкам может быть предложен дополнительный бонус, который может доходить до 1%", – отмечает Замотаев.

В общем смысле, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка прогнозирует, что депозитные ставки останутся преимущественно без изменений. Не считая ультракоротких вкладов, ставки по которым могут снизиться в среднем на 1-1,5%. – в среднем до 8,5% годовых.

По данным Нацбанка, средняя депозитная ставка в банках для гривны составляет 12,4% годовых.

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