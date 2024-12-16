Депозитные ставки для населения упали до 9,6% – Нацбанк

Процентные ставки депозитов для бизнеса несколько выросли, но для населения, особенно по гривневым депозитам, наблюдается снижение

Фото: pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал оперативные данные по изменению процентных ставок по депозитам и объемам привлеченных средств на счета резидентов в ноябре 2024 года. В ноябре наблюдались разнонаправленные изменения для корпоративного сектора и домашних хозяйств (население).

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Депозитные ставки для бизнеса

Бизнес частично получил более выгодные условия для размещения средств в целом, но проценты в гривне несколько снизились.

Общая средняя ставка по депозитам в корпоративном секторе выросла на 0,3 п.п. (процентных пунктов) и составила 7,4% в ноябре против 7,1% в октябре.

Депозиты в национальной валюте: ставка снизилась до 8,4% (на 0,3 п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем, когда она была 8,7%.

Депозиты в иностранной валюте: ставка осталась прежней на уровне 0,8%.

Депозитные ставки для населения

Населению становится менее выгодно держать деньги на гривневых депозитах, поскольку проценты продолжают снижаться. Однако ставки для иностранной валюты не изменились.

Домашние хозяйства (физические лица кроме предпринимателей): Общая средняя ставка по депозитам снизилась на 0,6 п.п. до 7,1% против 7,7% в октябре.

Депозиты в национальной валюте: ставка уменьшилась на 0,9 п.п. и составил 9,6% в ноябре (в октябре было 10,5%).

Депозиты в иностранной валюте: ставка осталась стабильной на уровне 1,0%.

Ставки по депозитам. Данные НБУ

Привлеченные депозиты на счета резидентов

Общий объем средств на счетах украинцев и бизнеса в ноябре вырос на 0,6% по сравнению с октябрем и достиг 2,614 трлн.

Бизнес все активнее размещает деньги в гривне, хотя интерес к валютным депозитам несколько снижается.

Корпоративный сектор (компании и предприятия): Общий объем депозитов вырос на 0,5% до 1,385 трлн грн.

Депозиты в национальной валюте увеличились на 0,9% и составляют 971 млрд грн. Депозиты в иностранной валюте, наоборот, уменьшились на 0,4%, до 414 млрд грн.

Украинцы продолжают активно размещать сбережения как в гривне, так и в иностранной валюте.

Общий объем депозитов среди населения вырос на 1,1% до 1,186 трлн.

Депозиты в национальной валюте увеличились на 1,2% и достигли 775 млрд грн. Депозиты в иностранной валюте также выросли на 1,0% до 410 млрд грн.

Привлечены депозиты на счета резидентов. Данные НБУ