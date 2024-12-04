Долар без змін: які курси валют встановили банки у середу
Який готівковий курс долара
У середу, 4 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, знизився на пів копійки і становить 41,49 грн. Курс продажу майже не змінився – 41,98 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,9 грн, максимальний – 41,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,85 грн, максимальний – 42,1 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро зріс на 1 коп. і становить 43,55 грн. Курс продажу теж збільшився приблизно на 1 коп. до 44,31 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,65 грн, максимальний – 44,0 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,5 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс польського злотого залишився на попередніх рівнях. Курс купівлі становить 9,84 грн. Курс продажу – 10,42 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,13 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,27 грн, а максимальний – 10,7 грн.