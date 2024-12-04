Доллар без изменений: какие курсы валют установили банки в среду

Наличные курсы валют на 4 декабря почти не изменились по сравнению с предыдущим днем

Обменный пункт валют, Фото: Валентина Полищук, LIGA.net

Какой наличный курс доллара

В среду, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником снизился на полкопейки и составляет 41,49 грн. Курс продажи почти не изменился – 41,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,9 грн., максимальный – 41,75 грн. Для продажи минимальный курс – 41,85 грн., максимальный – 42,1 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 43,55 грн. Курс продажи тоже увеличился примерно на 1 коп. до 44,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,65 грн., максимальный – 44,0 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн., а максимальный – 44,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого остался на прежних уровнях. Курс покупки составляет 9,84 грн. Курс продажи – 10,42 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн., максимальный – 10,13 грн. Для продажи минимальный курс – 10,27 грн., а максимальный – 10,7 грн.