Долар і євро у банках мінімально подорожчали. Готівкові курси

Курс валют в українських банках на п'ятницю трохи підріс після зниження в четвер

Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net

У п'ятницю, 9 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, виріс на 5 коп. і складає 40,78 грн. Курс продажу виріс на 4 коп. — до 41,29 грн.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,10 грн, максимальний – 41,00 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,15 грн, максимальний – 41,50 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 4 коп. і становить 44,46 грн. Курс продажу збільшився на 3 коп. — до 45,20 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,50 грн, максимальний – 44,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,00 грн, а максимальний – 45,50 грн.