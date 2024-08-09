Доллар и евро в банках минимально подорожали. Наличные курсы

Курс валют в украинских банках на пятницу немного подрос после снижения в четверг

Фото: Валентина Полищук / LIGA.net

В пятницу, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 5 коп. и составляет 40,78 грн. Курс продажи вырос на 4 коп. – до 41,29 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,10 грн, максимальный – 41,00 грн. Для продажи минимальный курс – 41,15 грн, максимальный – 41,50 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 44,46 грн. Курс продажи увеличился на 3 коп. – до 45,20 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,50 грн, максимальный – 44,85 грн. Для продажи минимальный курс – 45,00 грн, а максимальный – 45,50 грн.