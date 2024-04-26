Долар і євро знову дорожчають. Курси валют у банках

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У п’ятницю, 26 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 2 коп. і склав 39,4 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. до 39,92 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,85 грн, максимальний – 39,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,75 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 7 коп. і складає 42,2 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. до 42,96 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,4 грн, максимальний – 42,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43,2 грн.

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