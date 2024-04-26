Доллар и евро снова дорожают. Курсы валют в банках

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В пятницу, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и составил 39,4 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 39,92 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,85 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 42,2 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 42,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,4 грн, максимальный – 42,65 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43,2 грн.

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