Долар знову подешевшав. Готівкові курси валют

Курс долара впав ще на 19 копійок. Євро подешевшав на 18 копійок

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У середу, 5 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 17 коп. і становить 40,21 грн. Курс продажу знизився на 19 коп. до 40,82 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,7 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,65 грн, максимальний – 41 грн.

Середній курс купівлі євро зменшився на 17 коп. і становить 43,67 грн. Курс продажу впав на 18 коп. до 44,53 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,9 грн, максимальний – 44,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,25 грн, а максимальний – 44,75 грн.

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