Долар дорожчає, а євро дешевшає. Курси валют у банках

У четвер, 25 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 2 коп. і становить 37,09 грн. Курс продажу збільшився також на 2 коп. до 37,6 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,4 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,4 грн, максимальний – 37,85 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 8 коп. і становить 39,99 грн. Середній курс продажу опустився на 9 коп. до 40,86 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 41,25 грн.

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