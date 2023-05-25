Доллар дорожает, а евро дешевеет. Курсы валют в банках

В четверг, 25 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2 коп. и составляет 37,09 грн. Курс продаж увеличился также на 2 коп. до 37,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,4 грн, максимальный – 37,85 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 8 коп. и составляет 39,99 грн. Средний курс продаж опустился на 9 коп. до 40,86 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн.

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