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Частка євро у міжнародних платежах впала, долара – зросла: п'ятірка основних валют

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18.05.2023, 11:03
Частка євро у міжнародних платежах впала, долара – зросла: п'ятірка основних валют - Фото
Фото: depositphotos.com

Частка євро у міжнародних розрахунках у квітні впала до найнижчого за три роки показника – до 31,74% з 32,64% у березні, тоді як вага долара зросла до 42,71% з 41,74%. Про це пише Bloomberg з посиланням на статистику SWIFT.

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На решту валют припадає менше чверті платежів.

Основними з них є британський фунт (6,6%), японська єна (3,5%) і китайський юань (2,3%).

Андрій Водяний
SWIFTдоларєвро
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