Частка євро у міжнародних платежах впала, долара – зросла: п'ятірка основних валют
18.05.2023, 11:03
Фото: depositphotos.com
Частка євро у міжнародних розрахунках у квітні впала до найнижчого за три роки показника – до 31,74% з 32,64% у березні, тоді як вага долара зросла до 42,71% з 41,74%. Про це пише Bloomberg з посиланням на статистику SWIFT.
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На решту валют припадає менше чверті платежів.
Основними з них є британський фунт (6,6%), японська єна (3,5%) і китайський юань (2,3%).
- Минулого року частка долара як резервної валюти впала нижче 59%.
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