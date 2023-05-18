Доля евро в международных платежах упала, доллара – выросла: топ-5 валют
18.05.2023, 11:03
Фото: depositphotos.com
Доля евро в международных расчетах в апреле упала до самого низкого за три года показателя – до 31,74% с 32,64% в марте, тогда как вес доллара вырос до 42,71% с 41,74%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на статистику SWIFT.
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На остальные валюты приходится меньше четверти платежей.
Основными из них стали британский фунт (6,6%), японская иена (3,5%) и китайский юань (2,3%).
- В прошлом году доля доллара в качестве резервной валюты упала ниже 59%.
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