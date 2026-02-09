Ексголова Ощадбанку очолив Національну асоціацію банків

Сергій Наумов. Фото: пресслужба Ощадбанку

Рада Національної Асоціації банків України (НАБУ) ухвалила рішення про обрання Сергія Наумова президентом Асоціації. Він зосередиться на стратегічному розвитку та підвищенні її інституційної спроможності. Про це повідомили на сторінці НАБУ.

"Моє ключове завдання – посилити роль Асоціації як авторитетного партнера для держави та міжнародних інституцій у період трансформацій, руху до європейських стандартів і складних викликів для фінансової системи", – зазначив Наумов.

Зазначається, що Наумов зосередиться на стратегічному розвитку Асоціації, посиленні її інституційної спроможності, захисті інтересів банківської спільноти та вибудові системного діалогу з органами влади, регулятором і міжнародними фінансовими інституціями.

Голова Ради НАБУ та очільник ОТП Банку Володимир Мудрий, коментуючи рішення, зазначив, що призначення Наумова є важливим сигналом інституційного посилення НАБУ та підвищення ефективності представництва інтересів і можливостей банківської спільноти.

Наумов має понад 30 років професійного досвіду у банківській сфері. Упродовж останніх п’яти років він очолював Ощадбанк, а раніше обіймав посаду голови правління Піреус Банку та Правекс Банку.