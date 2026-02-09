Бывший глава Ощадбанка возглавил Национальную ассоциацию банков

Сергей Наумов. Фото: пресс-служба Ощадбанка

Совет Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) принял решение об избрании Сергея Наумова президентом Ассоциации. Он сосредоточится на стратегическом развитии и повышении ее институционального потенциала. Об этом сообщили на странице НАБУ.

"Моя ключевая задача – усилить роль Ассоциации как авторитетного партнера государства и международных институтов в период трансформаций, движения к европейским стандартам и сложных вызовов для финансовой системы", – отметил Наумов.

Отмечается, что Наумов сосредоточится на стратегическом развитии Ассоциации, укреплении ее институционального потенциала, защите интересов банковского сообщества и построении системного диалога с органами власти, регулятором и международными финансовыми институтами.

Глава Совета НАБУ и руководитель ОТП Банка Владимир Мудрый, комментируя решение, отметил, что назначение Наумова является важным сигналом институционального усиления НАБУ и повышения эффективности представительства интересов и возможностей банковского сообщества.

Наумов имеет более чем 30-летний профессиональный опыт работы в банковской сфере. Последние пять лет он возглавлял Ощадбанк, а ранее занимал должность главы правления Пиреус Банка и Правэкс Банка.