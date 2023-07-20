"Є надія, що закінчення війни чекати не доведеться". НБУ про повернення до гнучкого курсу

Національний банк не виключає, що може відмовитися від фіксованого курсу гривні раніше, ніж закінчиться війна. Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

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Нацбанк нещодавно оприлюднив публічну версію стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

У ній вказані передумови, які потрібні для повернення до гнучкого курсоутворення.

Це керована ситуація на валютному ринку, достатній обсяг міжнародних резервів, пом’якшення низки обмежень, що зараз дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку, стійке зниження інфляції та дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості гривневих активів.

"Протягом останніх місяців маємо суттєвий прогрес за всіма цими напрямками. Тож скажу так – ситуація вирівнюється, і є надія, що закінчення війни чекати не доведеться. Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки що нічого конкретно не обіцяємо", – сказав Ніколайчук.

Він наголосив, що в будь-якому випадку повернення до гнучкого курсу відбуватиметься дуже поступово, а Національний банк буде присутній на ринку з інтервенціями.

29 червня 2023 року правління НБУ затвердило стратегію пом'якшення валютних обмежень, виконавши структурний маяк за програмою розширеного фінансування з МВФ . Терміни реалізації стратегії у меморандумі не передбачені, вони залежатимуть від формування належних передумов.