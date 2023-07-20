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"Есть надежда, что окончания войны ждать не придется". НБУ о возвращении к гибкому курсу

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:01
Фото: НБУ

Национальный банк не исключает, что может отказаться от фиксированного курса гривны раньше, чем закончится война. Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Укринформу.

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Нацбанк недавно обнародовал публичную версию стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию.

В ней указаны предпосылки, необходимые для возврата к гибкому курсообразованию.

Это управляемая ситуация на валютном рынке, достаточный объем международных резервов, смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка, устойчивое снижение инфляции и действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов.

"В течение последних месяцев имеем существенный прогресс по всем этим направлениям. Так что скажу так – ситуация выравнивается, и есть надежда, что окончания войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", – сказал Николайчук.

Он подчеркнул, что в любом случае возврат к гибкому курсу будет происходить очень постепенно, а Национальный банк будет присутствовать на рынке с интервенциями.

29 июня 2023 г. правление НБУ утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, выполнив структурный маяк по программе расширенного финансирования с МВФ. Сроки реализации стратегии в меморандуме не предусмотрены, они будут зависеть от формирования положенных предпосылок.
Андрей Водяный
НБУкурс гривникурс доллараСергей Николайчук
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