"Есть надежда, что окончания войны ждать не придется". НБУ о возвращении к гибкому курсу
Национальный банк не исключает, что может отказаться от фиксированного курса гривны раньше, чем закончится война. Об этом сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Укринформу.
В ней указаны предпосылки, необходимые для возврата к гибкому курсообразованию.
Это управляемая ситуация на валютном рынке, достаточный объем международных резервов, смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка, устойчивое снижение инфляции и действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов.
"В течение последних месяцев имеем существенный прогресс по всем этим направлениям. Так что скажу так – ситуация выравнивается, и есть надежда, что окончания войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", – сказал Николайчук.
Он подчеркнул, что в любом случае возврат к гибкому курсу будет происходить очень постепенно, а Национальный банк будет присутствовать на рынке с интервенциями.
- Фиксированный курс гривны к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.
- Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$. Наличный курс на 20 июля находится примерно на таком же уровне.
- С середины 2022 года НБУ постоянно говорит, что не видит необходимости дальнейшей девальвации.
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