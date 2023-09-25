Євро подорожчав. Готівкові курси валют

У понеділок, 25 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, не змінився і становить 37,55. Курс продажу знизився на 2 коп. до 38,26 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,6 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро виріс на 6 коп. і становить 40,28 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. до 41,24 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,3 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.