Євро подорожчав. Готівкові курси валют
25.09.2023, 11:30
Фото: Pexels
У понеділок, 25 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, не змінився і становить 37,55. Курс продажу знизився на 2 коп. до 38,26 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,6 грн.
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Середній курс купівлі євро виріс на 6 коп. і становить 40,28 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. до 41,24 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,3 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.
Курси валют можна переглянути на нашому сайті.
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