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Глави МЗС Німеччини та Угорщини посперечалися через OTP Bank

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 11:03
Глави МЗС Німеччини та Угорщини посперечалися через OTP Bank - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністри закордонних справ Німеччини та Угорщини посперечалися через роль OTP Bank у російській війні проти України. Про це з посиланням на чотирьох неназваних дипломатів пише Politico.

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Суперечка відбулася 22 травня у Брюсселі під час закритого засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив позицію Будапешта про відмову схвалити збільшення військової допомоги ЄС для України, поки OTP Bank вказаний серед міжнародних спонсорів війни. Німецька колега Анналена Бербок заперечила йому.

Вона зазначила, що OTP Bank визнає окуповані Росією території Луганської та Донецької областей всупереч міжнародному праву і надає кредити російським військовим.

Обмін думками, зазначив один із дипломатів, був "цивілізованим і в нормальних рамках дискусії". Суперечка відбулася після того, як Швеція та Естонія розкритикували позицію Угорщини, яка затримує ухвалення нових санкцій проти Росії і надання додаткової військової допомоги Україні.

"Ця суперечка відображає зростання розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка перешкоджала багатьом заходам, спрямованим на покарання Росії та підтримку України. Хоча Будапешт зазвичай йде на компроміс після отримання поступок, численні затримки викликають роздратування", – зазначає видання.

Один із дипломатів висловив здивування, чому Угорщина переймається українським списком спонсорів війни, адже він не має жодного юридичного значення.

Після зустрічі глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв працювати над усуненням розбіжностей. Очікується, що Боррель обговорить це питання з Києвом.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб наступний пакет військової підтримки Україні було затверджено", – сказав він журналістам.

Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України блоком на зустрічі 23 травня.

  • 4 травня українське Національне агентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. 
  • 5 травня OTP Bank Україна опублікував заяву, в якій називає неправдивою інформацію про діяльність OTP Group у Росії.
  • 15 травня Угорщина несподівано заблокувала виділення чергового траншу військової допомоги для України на суму 500 млн євро.
  • У Будапешті пояснили цю дію тим, що через допомогу Україні нібито страждають "інтереси ЄС в інших сферах". Ситуація з OTP Bank водночас не згадувалась.
Віра Касіян
євросоюзНімеччинаугорщинаанналена бербокПетер Сійяртовійськова допомога Українісанкції проти рфOTP Bank
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