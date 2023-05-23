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Главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за OTP Bank

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 11:03
Главы МИД Германии и Венгрии поспорили из-за OTP Bank - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министры иностранных дел Германии и Венгрии поспорили из-за роли OTP Bank в российской войне против Украины. Об этом со ссылкой на четырех неназванных дипломатов пишет Politico.

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Спор состоялся 22 мая в Брюсселе во время закрытого заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил позицию Будапешта об отказе одобрить увеличение военной помощи ЕС для Украины, пока OTP Bank указан среди международных спонсоров войны. Немецкая коллега Анналена Бербок возразила ему.

Она отметила, что OTP Bank признает оккупированные Россией территории Луганской и Донецкой областей вопреки международному праву и предоставляет кредиты российским военным.

Обмен мнениями, отметил один из дипломатов, был "цивилизованным и в нормальных рамках дискуссии". Спор произошел после того, как Швеция и Эстония раскритиковали позицию Венгрии, задерживающую принятие новых санкций против России и предоставление дополнительной военной помощи Украине.

"Этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС по отношению к Венгрии, которая препятствовала многим мерам, направленным на наказание России и поддержку Украины. Хотя Будапешт обычно идет на компромисс после получения уступок, многочисленные задержки вызывают раздражение", – отмечает издание.

Один из дипломатов выразил удивление, почему Венгрия волнуется из-за украинского списка спонсоров войны, ведь он не имеет никакого юридического значения.

После встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал работать над устранением разногласий. Ожидается, что Боррель обсудит этот вопрос с Киевом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы следующий пакет военной поддержки Украине был утвержден", – сказал он журналистам.

Министры обороны ЕС обсудят военную поддержку Украины блоком на встрече 23 мая.

Вера Касиян
OTP Bankвоенная помощь УкраинеГерманияевросоюзсанкции против рфВенгрияПетер СийяртоАнналена Бербок
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