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Военных в РФ не кредитуем: OTP Bank отреагировал на внесение в список спонсоров войны

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 15:24
Военных в РФ не кредитуем: OTP Bank отреагировал на внесение в список спонсоров войны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

OTP Bank Украина опубликовал заявление, в котором называет неправдивой информацию о деятельности OTP Group на рынке России. Данные о деятельности банковской группы распространило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в сообщении о внесении венгерского OTP Bank в список спонсоров войны.  

В заявлении банка говорится, что OTP Group кардинально уменьшила свое присутствие на рынке России за 2022 год: доля рынка снизилась до 0,17%, кредитование юридических лиц было остановлено, а корпоративный кредитный портфель уменьшен на 75%.  

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Также OTP Group неоднократно заявляла о поиске возможностей выхода с российского рынка, в т.ч. с привлечением консультантов Rothschild Martin Maurel, но процедура продажи заблокирована юридически. 

"Информация о признании незаконных образований Л/ДНР, как и о предоставлении льготных кредитов военнослужащим – не соответствует действительности" – говорится в заявлении. 

В своей публикации НАПК отмечали, что информацию о кредитовании банком российских военных агентство взяло из публикаций в СМИ. Также агентство ссылалось на финансовые данные работы OTP в России, датированные 2021 и 2020 годами. 

"Менеджмент OTP Group постоянно публично выражает поддержку нашей стране и вместе с менеджментом ОТП Банка в Украине кардинально осуждает войну, наши коллеги на линии фронта защищают нашу страну в рядах ВСУ", — заявляют в OTP Bank Украина. 

В банке добавляют, что перечислили более 100 млн грн на поддержку армии, госпиталям и детским домам. Для финансирования государственных расходов банк купил государственные облигации на сумму более 5,5 млрд грн. 

Венгерский OTP Bank является основой международной финансовой группы OTP Group, — одного из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы согласно данным Будапештской фондовой биржи. OTP Bank имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.  
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Роман Бриль
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OTP Bankнапкспонсор войны
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