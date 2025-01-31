Goldman Sachs йде з Росії: його банк викупить інвестиційна фірма з Вірменії

Goldman Sachs. Фото: EPA

Інвестиційна компанія Balchug Capital отримала дозвіл на придбання 100% акцій російського Голдман Сакс Банк, що належить американському фінансовому гіганту Goldman Sachs. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному порталі правової інформації РФ.

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Дозвіл на угоду надано у рамках указу президента Росії від 2022 року, який запроваджує спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції іноземних держав.

Balchug Capital (раніше Copperstone Capital) – інвестиційна фірма, заснована у 2010 році Давидом Амаряном. Її штаб-квартира розташована в Єревані, а під управлінням перебувають активи на понад $250 млн, зазначає російський Forbes.

Goldman Sachs працював у Росії з 2008 року.