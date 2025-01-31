Goldman Sachs йде з Росії: його банк викупить інвестиційна фірма з Вірменії
Інвестиційна компанія Balchug Capital отримала дозвіл на придбання 100% акцій російського Голдман Сакс Банк, що належить американському фінансовому гіганту Goldman Sachs. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному порталі правової інформації РФ.
Дозвіл на угоду надано у рамках указу президента Росії від 2022 року, який запроваджує спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції іноземних держав.
Balchug Capital (раніше Copperstone Capital) – інвестиційна фірма, заснована у 2010 році Давидом Амаряном. Її штаб-квартира розташована в Єревані, а під управлінням перебувають активи на понад $250 млн, зазначає російський Forbes.
Goldman Sachs працював у Росії з 2008 року.
- У березні 2022-го американська компанія стала першою з Волл-стріт, що оголосила про вихід із російського ринку через запроваджені санкції проти РФ. На той момент кредитний портфель банку в РФ становив $650 млн, однак ринок не був стратегічним для Goldman Sachs. Інвестиційна компанія перевела частину свого московського персоналу в Дубай.