Goldman Sachs уходит из России: его банк выкупит инвестиционная фирма из Армении
Инвестиционная компания Balchug Capital получила разрешение на приобретение 100% акций российского Голдман Сакс Банка, принадлежащего американскому финансовому гиганту Goldman Sachs. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
Разрешение на соглашение предоставлено в рамках указа президента России от 2022 года, который вводит специальные экономические меры в ответ на санкции иностранных государств.
Balchug Capital (ранее Copperstone Capital) – инвестиционная фирма, основанная в 2010 году Давидом Амаряном. Ее штаб-квартира расположена в Ереване, а под управлением находятся активы более чем на $250 млн, отмечает российский Forbes.
Goldman Sachs работал в России с 2008 года.
- В марте 2022-го американская компания стала первой из Уолл-стрит, объявившей о выходе с российского рынка из-за введенных санкций против РФ. К тому моменту кредитный портфель банка в РФ составлял $650 млн, однако рынок не был стратегическим для Goldman Sachs. Инвестиционная компания перевела часть своего московского персонала в Дубай.