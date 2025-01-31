Goldman Sachs уходит из России: его банк выкупит инвестиционная фирма из Армении

Goldman Sachs покидает рынок РФ, а соглашение одобрено в соответствии с указом Кремля

Goldman Sachs. Фото: EPA

Инвестиционная компания Balchug Capital получила разрешение на приобретение 100% акций российского Голдман Сакс Банка, принадлежащего американскому финансовому гиганту Goldman Sachs. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Разрешение на соглашение предоставлено в рамках указа президента России от 2022 года, который вводит специальные экономические меры в ответ на санкции иностранных государств.

Balchug Capital (ранее Copperstone Capital) – инвестиционная фирма, основанная в 2010 году Давидом Амаряном. Ее штаб-квартира расположена в Ереване, а под управлением находятся активы более чем на $250 млн, отмечает российский Forbes.

Goldman Sachs работал в России с 2008 года.