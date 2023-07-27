Державний Укргазбанк очолить польський банкір
27.07.2023, 12:20
Фото: Getin Holding
Наглядова рада Укргазбанку обрала новим головою правління громадянина Польщі Піотра Качмарека. Про це повідомляється у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.
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Качмарек з 2014 року обіймав посади генерального директора польського фінансового холдингу Getin та голови наглядової ради українського Ідея Банку. Входив до керівних органів польської Europa Insurance, румунського та білоруського Ідея Банків, російської Carcade Leasing.
Качмарек призначений строком на п'ять років з дати вступу його на посаду після погодження Нацбанком.
- Посада голови правління державного Укргазбанку стала вакантною після того, як 9 лютого 2023 року Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров’я. Виконувачем обов'язків голови правління з 13 лютого став його заступник Родіона Морозова.
- У кінці січня Кабінет міністрів погодив новий склад наглядової ради Укргазбанку.
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