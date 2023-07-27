Державний Укргазбанк очолить польський банкір

Наглядова рада Укргазбанку обрала новим головою правління громадянина Польщі Піотра Качмарека. Про це повідомляється у системі розкриття інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

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Качмарек з 2014 року обіймав посади генерального директора польського фінансового холдингу Getin та голови наглядової ради українського Ідея Банку. Входив до керівних органів польської Europa Insurance, румунського та білоруського Ідея Банків, російської Carcade Leasing.

Качмарек призначений строком на п'ять років з дати вступу його на посаду після погодження Нацбанком.