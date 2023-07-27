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Государственный Укргазбанк возглавит польский банкир

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 12:20
Государственный Укргазбанк возглавит польский банкир - Фото
Фото: Getin Holding

Наблюдательный совет Укргазбанка избрал новым председателем правления гражданина Польши Пиотра Качмарека. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

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Качмарек с 2014 года занимал должности генерального директора польского финансового холдинга Getin и главы наблюдательного совета украинского Идея Банка. Входил в руководящие органы польской Europa Insurance, румынского и беларуского Идея Банков, российской Carcade Leasing.

Качмарек назначен сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Нацбанком.

Андрей Водяный
УкргазбанкбанкиПиотр Качмарек
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