Государственный Укргазбанк возглавит польский банкир

Наблюдательный совет Укргазбанка избрал новым председателем правления гражданина Польши Пиотра Качмарека. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

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Качмарек с 2014 года занимал должности генерального директора польского финансового холдинга Getin и главы наблюдательного совета украинского Идея Банка. Входил в руководящие органы польской Europa Insurance, румынского и беларуского Идея Банков, российской Carcade Leasing.



Качмарек назначен сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Нацбанком.