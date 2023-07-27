Государственный Укргазбанк возглавит польский банкир
27.07.2023, 12:20
Фото: Getin Holding
Наблюдательный совет Укргазбанка избрал новым председателем правления гражданина Польши Пиотра Качмарека. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.
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Качмарек с 2014 года занимал должности генерального директора польского финансового холдинга Getin и главы наблюдательного совета украинского Идея Банка. Входил в руководящие органы польской Europa Insurance, румынского и беларуского Идея Банков, российской Carcade Leasing.
Качмарек назначен сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Нацбанком.
- Должность председателя правления государственного Укргазбанка стала вакантной после того, как 9 февраля 2023 года Андрей Кравец написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Исполняющим обязанности председателя правления с 13 февраля стал его заместитель Родиона Морозова.
- В конце января Кабинет министров согласовал новый состав наблюдательного совета Укргазбанка.
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