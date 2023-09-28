Гривня набирає в ціні. Курс валют НБУ
28.09.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 28 вересня курс гривні стосовно євро виріс ще на 21 копійку. Відносно долара національна валюта залишається без змін.
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