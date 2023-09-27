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Суд відпустив під заставу 800 000 грн фігуранта схеми на 88 млн грн у міграційній службі

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 18:22
Суд відпустив під заставу 800 000 грн фігуранта схеми на 88 млн грн у міграційній службі - Фото
Фото: depositphotos.com

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в 805 200 грн ексначальнику Управління Державної міграційної служби України (ДМС), підозрюваному в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі ДМС.

Сума застави – максимальна, передбачена законом для цього злочину.

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Підозрюваний повинен носити електронний браслет, прибувати до слідчого та до суду на першу вимогу, не відлучатися з Києва тощо.

Термін дії обов'язків – до 21 листопада 2023 року.

Минулого тижня НАБУ і САП повідомили двом ексчиновникам ДМС, а також бізнесмену, громадянину РФ, про підозру в заволодінні бюджетними коштами.

У 2015 році ДМС отримала від держави будинок у центрі Києва для облаштування в ньому центрального офісу служби. Підозрюваний бізнесмен залучив начальника господарської частини, а потім і заступника голови ДМС до схеми заволодіння коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Вони допомагали бізнесменові укладати договори з підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, штучно обмежуючи участь у конкурсі інших підприємств. Злочинна група кілька років завищувала вартість виконаних робіт, оформляла "порожні акти" та дублювала роботи.

Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС дотепер не завершено, комп'ютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулися".

Роман Бриль
ВАКСсхемаміграційна службазаставадмс
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