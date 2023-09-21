RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Схема на 88 млн грн у ДМС: підозрюються колишні топкерівники та бізнесмен з РФ — відео

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 17:05
Схема на 88 млн грн у ДМС: підозрюються колишні топкерівники та бізнесмен з РФ — відео - Фото
Фото: НАБУ/Telegram

НАБУ та САП повідомили двом колишнім високим посадовцям Державної міграційної служби (ДМС), а також бізнесмену, громадянину РФ, про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних — колишній заступник голови ДМС, а також ексначальник Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

У 2015 році ДМС отримала від держави будинок у центрі Києва для облаштування в ньому центрального офісу служби.

Слідство встановило, що бізнесмен, який перебував у "дружніх" відносинах із представниками ДМС та іншими чиновниками, організував схему розкрадання бюджетних коштів.

Бізнесмен залучив начальника господарської частини, а згодом і заступника голови ДМС, які з корисливих мотивів сприяли заволодінню коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Вони допомагали бізнесменові укладати договори з підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, штучно обмежуючи участь у конкурсі інших підприємств.

Злочинна група кілька років завищувала вартість виконаних робіт, оформляла "порожні акти" та дублювала роботи.

Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС дотепер не завершено, комп'ютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулися".

Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету виявити змову двох підконтрольних бізнесмену компаній та оштрафувати їх на 2,1 млн грн у грудні минулого року.

Читайте також: Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Роман Бриль
схемаміграційна службадмсНАБУ і САПпосадовці
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 