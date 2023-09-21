Схема на 88 млн грн у ДМС: підозрюються колишні топкерівники та бізнесмен з РФ — відео

НАБУ та САП повідомили двом колишнім високим посадовцям Державної міграційної служби (ДМС), а також бізнесмену, громадянину РФ, про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед підозрюваних — колишній заступник голови ДМС, а також ексначальник Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС.

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У 2015 році ДМС отримала від держави будинок у центрі Києва для облаштування в ньому центрального офісу служби.

Слідство встановило, що бізнесмен, який перебував у "дружніх" відносинах із представниками ДМС та іншими чиновниками, організував схему розкрадання бюджетних коштів.

Бізнесмен залучив начальника господарської частини, а згодом і заступника голови ДМС, які з корисливих мотивів сприяли заволодінню коштами, виділеними на облаштування будівлі.

Вони допомагали бізнесменові укладати договори з підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт, штучно обмежуючи участь у конкурсі інших підприємств.

Злочинна група кілька років завищувала вартість виконаних робіт, оформляла "порожні акти" та дублювала роботи.

Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС дотепер не завершено, комп'ютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням існують лише на "папері", а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулися".

Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час досудового розслідування, допомогли Антимонопольному комітету виявити змову двох підконтрольних бізнесмену компаній та оштрафувати їх на 2,1 млн грн у грудні минулого року.

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