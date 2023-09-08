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НАБУ та САП арештували активи Коломойського на 3 млрд грн

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 17:56
НАБУ та САП арештували активи Коломойського на 3 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заарештували активи колишнього бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського після повідомлення йому про підозру. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Арешт зумовлений необхідністю забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку, пояснюють в НАБУ.

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Так, терміном на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі 307 компаній, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн.

Також заарештовано майже 1000 об'єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно.

Коломойського підозрюють у тому, що у січні-березні 2015 року він розробив та реалізував план заволодіння коштами ПриватБанку для фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення своєї частки у статутному капіталі банку.

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Роман Бриль
Ігор Коломойськийарешт активівНАБУ і САП
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