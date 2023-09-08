НАБУ и САП арестовали активы Коломойского на 3 млрд грн
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) арестовали активы бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского после сообщения ему о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Арест обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения 9,2 млрд грн ПриватБанка, объясняют в НАБУ.
Так, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале 307 компаний, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, расчетной стоимостью более 3 млрд грн.
Также арестованы почти 1000 объектов недвижимого имущества и более 1600 транспортных средств и судов.
В Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.
Коломойского подозревают в том, что в январе-марте 2015 года он разработал и реализовал план завладения средствами ПриватБанка для финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале банка.
- 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца. 4 сентября Коломойский отказался вносить залог. Он останется в СИЗО до 25 сентября.
- 6 сентября САП направила обвинительный акт в суд по делу о хищение 8,4 млрд грн в ПриватБанке.
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