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Схема на 88 млн грн в ГМС: под подозрением бывшие топ-чиновники и бизнесмен из РФ — видео

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21.09.2023, 17:05
Схема на 88 млн грн в ГМС: под подозрением бывшие топ-чиновники и бизнесмен из РФ — видео - Фото
Фото: НАБУ/Telegram

НАБУ и САП сообщили двум экс-чиновникам Государственной миграционной службы (ГМС), а также бизнесмену, гражданину РФ, о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму более 88 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.  

Среди подозреваемых — экс-заместитель председателя ГМС, а также бывший начальник Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС.

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В 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса службы. 

Следствие установило, что бизнесмен, находившийся в "дружеских" отношениях с представителями ГМС и другими чиновниками, организовал схему хищения бюджетных средств. 

Бизнесмен привлек начальника хозяйственной части, а затем и заместителя главы ГМС, которые из корыстных мотивов способствовали завладению средствами, выделенными на обустройство здания. 

Они помогали бизнесмену заключать договоры с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ, искусственно ограничивая участие в конкурсе остальных предприятий.

Преступная группа несколько лет завышала стоимость выполненных работ, оформляла "пустые акты" и дублировала работы. 

Как следствие, реконструкция здания центрального офиса ГМС до настоящего времени не завершена, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию компании "свернулись". 

Материалы, собранные детективами НАБУ в ходе досудебного расследования, помогли Антимонопольному комитету обнаружить сговор двух подконтрольных бизнесмену компаний и оштрафовать их на 2,1 млн грн в декабре прошлого года.

Читайте также: Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий.  

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Роман Брыль
Государственная миграционная службачиновникисхемаНАБУ и САП
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