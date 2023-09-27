UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд отпустил под залог 800 000 грн фигуранта схемы на 88 млн грн в миграционной службе

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 18:22
Суд отпустил под залог 800 000 грн фигуранта схемы на 88 млн грн в миграционной службе - Фото
Фото: depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога в 805 200 грн экс-начальнику Управления Государственной миграционной службы Украины (ГМС), подозреваемому в завладении более 88 млн грн при реконструкции административного здания ГМС. 

Сумма залога — максимальная, предусмотренная законом для этого преступления.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Подозреваемый должен носить электронный браслет, прибывать к следователю и в суд по первому требованию, не отлучаться из Киева и т.д.

Срок действия обязанностей – до 21 ноября 2023 года.

На прошлой неделе НАБУ и САП сообщили двум экс-чиновникам ГМС, а также бизнесмену, гражданину РФ, о подозрении в завладении бюджетными средствами.  

В 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса службы. Подозреваемый бизнесмен привлек начальника хозяйственной части, а затем и заместителя главы ГМС к схеме по завладению средств, выделенных на обустройство здания.

Они помогали бизнесмену заключать договоры с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ, искусственно ограничивая участие в конкурсе остальных предприятий. Преступная группа несколько лет завышала стоимость выполненных работ, оформляла "пустые акты" и дублировала работы. 

Как следствие, реконструкция здания центрального офиса ГМС до настоящего времени не завершена, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию компании "свернулись". 

Роман Брыль
гмсмиграционная службазалогсхемавакс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 