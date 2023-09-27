Суд отпустил под залог 800 000 грн фигуранта схемы на 88 млн грн в миграционной службе

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде залога в 805 200 грн экс-начальнику Управления Государственной миграционной службы Украины (ГМС), подозреваемому в завладении более 88 млн грн при реконструкции административного здания ГМС.

Сумма залога — максимальная, предусмотренная законом для этого преступления.

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Подозреваемый должен носить электронный браслет, прибывать к следователю и в суд по первому требованию, не отлучаться из Киева и т.д.

Срок действия обязанностей – до 21 ноября 2023 года.

На прошлой неделе НАБУ и САП сообщили двум экс-чиновникам ГМС, а также бизнесмену, гражданину РФ, о подозрении в завладении бюджетными средствами.

В 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса службы. Подозреваемый бизнесмен привлек начальника хозяйственной части, а затем и заместителя главы ГМС к схеме по завладению средств, выделенных на обустройство здания.

Они помогали бизнесмену заключать договоры с подконтрольными ему компаниями по выполнению проектных и строительных работ, искусственно ограничивая участие в конкурсе остальных предприятий. Преступная группа несколько лет завышала стоимость выполненных работ, оформляла "пустые акты" и дублировала работы.

Как следствие, реконструкция здания центрального офиса ГМС до настоящего времени не завершена, компьютерные комплексы с соответствующим программным обеспечением существуют только на "бумаге", а ответственные за реконструкцию компании "свернулись".

25 сентября 2023 года с бывшего главы Нафтогаза Коболева сняли браслет и снизили залог на 122 млн грн.

27 сентября трое фиктивных агентов признали вину и избежали тюрьмы в деле НАБУ по Укргазбанку.

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