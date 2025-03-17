Глава Укрфінжитла Мецгер уник покарання за напад на журналістів Схем

Суд закрив справу про напад на журналістів Схем в Укрексімбанку

Фото: скриншот відео проєкту "Схеми"

Київський апеляційний суд 17 березня закрив провадження у справі нападу на знімальну групу журналістів проєкту "Схеми" у державному Укрексімбанку восени 2021 року. Про це повідомило Радіо Свобода.

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Провадження закрили, оскільки спливли терміни притягнення до відповідальності колишнього голови держбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

"Таким чином колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою задовольнила клопотання обвинувачених і звільнила їх від кримінальної відповідальності. Адвокати журналістів повідомили, що планують звертатися до ЄСПЛ", – сказано в повідомленні.

4 жовтня 2021-го журналісти Схем повідомили, що на заздалегідь запланованому інтерв'ю поставили питання голові правління Укрексімбанку Мецгеру, яке йому "не сподобалося". Журналіст Кирило Овсяний запитав про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який державний банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню "ДНР".

Охоронці спробували зупинити запис на одній із камер, "скрутили" оператора, відібрали у нього флешку з відео та винесли всю техніку з кабінету. Журналісти відновили видалене працівниками банку відео – там є запис нападу. Поліція порушила справу про напад на журналістів. Відео з нападом долучили до кримінальної справи.

Суд першої інстанції визнав учасників винними і призначив їм покарання у вигляді штрафів: по 1700 гривень для Тельбізова та Осіпова і 3400 гривень для Мецгера.

Потерпілі журналісти не погодились з рішенням першої інстанції і в жовтні 2022-го подали апеляцію, в якій просять застосувати додаткове покарання, а саме – позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки.

Розгляд справи в апеляції тривав понад два роки, а засідання регулярно переносились на прохання сторони обвинувачених. На думку адвокатів журналістів Оксани Максименюк та Віри Крат, дії сторони захисту обвинувачених свідчать про навмисне затягування процесу розгляду апеляції.