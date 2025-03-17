Глава Укрфинжилья Мецгер избежал наказания за нападение на журналистов Схем

Суд закрыл дело о нападении на журналистов Схем в Укрэксимбанке

Фото: скриншот видео проекта "Схемы"

Киевский апелляционный суд 17 марта закрыл производство по делу нападения на съемочную группу журналистов проекта "Схемы" в государственном Укрэксимбанке осенью 2021 года. Об этом сообщило Радио Свобода.

Производство закрыли, поскольку истекли сроки привлечения к ответственности бывшего главы госбанка Евгения Мецгера, экс-директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

"Таким образом коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой удовлетворила ходатайство обвиняемых и освободила их от уголовной ответственности. Адвокаты журналистов сообщили, что планируют обращаться в ЕСПЧ", – сказано в сообщении.

4 октября 2021-го журналисты Схем сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка Мецгеру, которое ему "не понравилось". Журналист Кирилл Овсяный спросил о крупном валютном кредите под залог проблемного актива, который государственный банк выдал бизнесмену, чья компания уплачивает налоги группировке "ДНР".

Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция завела дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу.

Суд первой инстанции признал участников виновными и назначил им наказание в виде штрафов: по 1700 гривен для Тельбизова и Осипова и 3400 гривен для Мецгера.

Потерпевшие журналисты не согласились с решением первой инстанции и в октябре 2022-го подали апелляцию, в которой просят применить дополнительное наказание, а именно – лишить Мецгера права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях сроком на три года.

Рассмотрение дела в апелляции длилось более двух лет, а заседания регулярно переносились по просьбе стороны обвиняемых. По мнению адвокатов журналистов Оксаны Максименюк и Веры Крат, действия стороны защиты обвиняемых свидетельствуют об умышленном затягивании процесса рассмотрения апелляции.