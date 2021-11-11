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Напавших на журналистов "Схем" двух сотрудников Укрэксимбанка восстановили в должности

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 16:56
Напавших на журналистов
Евгений Мецгер (Фото - скриншот видео Схем - YouTube)

Директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, применившим силу к журналистам "Схем" в кабинете председателя правления банка, восстановили в должности. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на полученное подтверждение от Укрэксимбанка.   

Тельбизов и Осипов проходят как обвиняемые в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов, напоминают в Радио Свобода. 

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Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.   

После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов. 

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Действия Игоря Тельбизова и Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й.

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года. 

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Роман Брыль
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Укрэксимбанк схемы нападение на журналистов Евгений Мецгер
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