Напавших на журналистов "Схем" двух сотрудников Укрэксимбанка восстановили в должности
Директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, применившим силу к журналистам "Схем" в кабинете председателя правления банка, восстановили в должности. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на полученное подтверждение от Укрэксимбанка.
Тельбизов и Осипов проходят как обвиняемые в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов, напоминают в Радио Свобода.
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Приказ о возобновлении Тельбизова и Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке.
После скандала с нападением на журналистов Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.
Действия Игоря Тельбизова и Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171-й и 126-й.
Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.
- 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Видео с нападением приобщили к уголовному делу. 7 октября Мецгеру сообщили о подозрении в препятствовании журналистам. 8 октября ему предъявили еще и подозрение в незаконном удержании людей. Офис президента выступил за отстранение Мецгера. После этого он попросил прощения у журналистов. 11 октября он заявил, что написал заявление об увольнении с должности.
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