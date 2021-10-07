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Прокуратура вручила подозрение Мецгеру

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 10:19
Прокуратура вручила подозрение Мецгеру - Фото
Евгений Мецгер (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

7 октября прокуратура вручила подозрение экс-главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, что фигурирует в деле о нападении на журналистов "Схем". Об этом Мецгер сообщил в своем Facebook.

"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – написал Мецгер.

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Он заявил о готовности в полном объеме сотрудничать со следствием.

Мецгер подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст 171 УКУ, то есть незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи с профессиональной деятельностью.

Также Мецгеру выдвинули подозрение по статье 171 ч.3 УКУ – влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенных должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Прокуратура вручила подозрение Мецгеру
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Софиенко
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подозрение прокуратура Евгений Мецгер
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