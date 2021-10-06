Скандал с журналистами. Глава Укрэксимбанка сложил полномочия, пока временно
Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия пока идет расследование нападения на съемочную группу "Схем", об этом заявила пресс-служба банка.
"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", — говорится в заявлении Мецгера.
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Он отметил, что его поступок повредил репутации банка.
"Безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам. Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", — заявила пресс-служба.
Дополнено в 11:00. Два собеседники forbes в Офисе президента и правительстве отметили, что Мецгер должен покинуть свой пост. Заявление об отставке Мецгера будет сделано сегодня, говорит источник в Офисе президента.
По словам одного из источников, Мецгер сначала хочет объяснить ситуацию: на встрече на Банковой, он будет доказывать, что стал жертвой провокации. "Но решение уже принято", – сказал собеседник в ОП.
В 13:00 6 октября Мецгер намерен провести пресс-конференцию.
- 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
- В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
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